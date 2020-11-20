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Ekonomi Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Ekonomi

Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası açıklamalarda bulunan Mark Mobius “TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer kaybı önlendi” dedi. Mobius, ayrıca faiz artışının Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam oluşturacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:56:00 -
Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi ve söz konuşu artışın Türkiye'ye fayda sağlayacak bir ortam oluşturduğunu ekledi. 

Mobius, Bloomberg HT’ye verdiği demeçte, “Türkiye'ye güvenimizi kaybetmedik. Türk hisselerini içeren bir portföyümüz var. Yaşanan problemlere rağmen hisselerin iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mobius, daha fazla Türk varlığı alma planları hakkındaki soruya, Türkiye’deki ve diğer gelişen piyasalardaki mevcudiyetlerini artıracaklarını söyledi. 

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın ise raporunda, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevine kararlı başladığını ve yapılan 475 baz puanlık faiz artışının ihtiyatlı bir hamle olduğu ifade edildi.

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