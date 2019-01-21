Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira olarak gerçekleşti21 Ocak 2019 Pazartesi 18:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku aralık ayı sonunda 1 trilyon 66 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 581,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 485,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.
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