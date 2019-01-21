Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku aralık ayı sonunda 1 trilyon 66 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 581,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 485,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.