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Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira olarak gerçekleşti

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:09
Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku aralık ayı sonunda 1 trilyon 66 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 581,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 485,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:09
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. merkezi yönetim borç stoku

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