Merkezefendi’de heyecan doruktaydı!
Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 6. ayağı, Denizli Offroad Kulübü (DENDOFF) tarafından ICRYPEX ve Merkezefendi Belediyesi katkılarıyla 08-09 Ekim tarihlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirildi. İlk gün Göveçlik mevkiinde yer alan mukavemet etabında, ikinci gün ise Merkezefendi’deki seyirci özel etabında mücadele eden 24 araç ve 48 sporcu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Yeni Akit Ankara
İki gün büyük çekişmeye sahne olan yarış sonunda genel klasman ve SSV kategorisi birinciliğini EVL Garage takımından Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi kazanırken, aynı takımdan Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel ikinci ve Bantboru Offroad Team’den İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut üçüncü ve Sınıf 3 birincisi olarak podyuma çıktılar. Sınıf 4 birinciliğini İsmail Ayhan- Arda Arslan ekibi kazanırken, takımlar birinciliğini ise genel klasmanda ilk iki sırayı elde eden EVL Garage oldu.
Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 7. ve son yarışı, 05-06 Kasım tarihlerinde Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından Kahramanmaraş’da gerçekleştirilecek.