Merkezefendi’de 24 saat kardiyoloji hizmeti başladı
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 24 saat kardiyoloji hizmeti verilmeyi başlandığı açıklandı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 24 saat kardiyoloji hizmeti verilmeyi başlandığı açıklandı.
2018 yılının son aylarında yeni binasında hizmet vermeye başlayan 400 yataklı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada kardiyoloji hekimlerinin haftanın her günü 24 saat hastalara hizmet vermeye başladığı bildirildi. 2 kardiyoloji doktorunun görev yaptığı hastanede gündüz poliklinik hizmetinin yanı sıra her gece de bir doktorun nöbetçi olarak hizmet vereceği öğrenildi.
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