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Merkezefendi Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendililerin sağlıklı ve temiz bir ortamda kesim yapabilecekleri kurban kesim alanları için hazırlıkları tamamladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38
Merkezefendi Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendililerin sağlıklı ve temiz bir ortamda kesim yapabilecekleri kurban kesim alanları için hazırlıkları tamamladı.


Karaman, Bahçelievler, Barbaros, Sevindik, Servergazi, Yeni Mahalle, TOKİ Evleri Alperen Ersoy Pazar Yerleri ile Yenişehir Mahallesi Şengün Camii yanındaki kesim alanlarında vatandaşların ihtiyaç duyacağı demir askılar, deriler için tuz, et ve çöp poşeti, kasap önlüğü ve masa hizmeti verilecek. Vatandaşlara ayrıca şeker, çikolata, su ve çay ikramı da olacak. Merkezefendi Belediyesi bünyesinde çalışan 20 personel, dört gün boyunca dönüşümlü olarak kurban kesim alanında Merkezefendililere yardımcı olacak.


Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nda da ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam edecek. Kurban kesim noktalarında ilaçlama, temizlik ve halk sağlığı için ekipleri gece-gündüz çalışacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce üç ekip gündüz, 10 ekip gece hizmet verecek. Çöp kamyonu seferleri de günlük 16 iken, 19 oldu.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Karaman Pazar Yeri’ndeki hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Doğan, “Hemşerilerimizin güvenilir ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gerekli tüm hizmeti Merkezefendi Belediyesi olarak vereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38
  1. doğa

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