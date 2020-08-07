  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Merkez’den oynaklığı dengeleme hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:30:00 -
Merkez’den oynaklığı dengeleme hamlesi

TCMB tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu belirtildi.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi. Açıklamada, “Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ile terör örgütü YPG arasında yapılan petrol anlaşmasının arka planını anlattı.
Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması
Gündem

Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması

Oyuncu Tamer Karadağlı, "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım." ifadelerini kullandı. ..
Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak
Siyaset

Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Ada Araştırma Şirketi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan eski milletvekili Muharrem İnce’ye CHP seçmenin yüzde 30’unun oy veri..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı