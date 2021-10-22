Merkez’den 200 baz puan faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz oranlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu’nca (PPK) önemli bir karar alındığına dikkat çekildi. Kurulun politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya düşürdüğü belirtildi.

Riskler söz konusu

Küresel iktisadi faaliyette gerileme görülmeye başladığına da işaret edildi. Salgında yeni varyantların aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğuna temas edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.



“Küresel talepteki toparlanma, emtia bedellerindeki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ile tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bunun yanı sıra gelişmiş ülke merkez bankaları, enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

İktisadi faaliyet güçlü

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğini ortaya koymaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ile bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.”

Açıklamada ayrıca bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makro ihtiyati politika çerçevesinin olumlu tesirlerinin gözlenmeye başlandığı vurgulandı. PPK’nın para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının oluşturduğu tesirlerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin değerlendirdiği kaydedilerek şöyle denildi:

Sınırlı alan kaldı

“Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı PPK tarafından değerlendirilmiştir. PPK, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla hem makro ekonomik istikrarı hem de finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”

Önemli sinyal

Ekonomistler, TCMB’nin ‘Faizde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldı” ifadesinin gelecek dönem para politikasının seyri açısından en önemli sinyal olduğunu; gözlerin 28 Ekim’de yayımlanacak Enflasyon Raporu’na çevrildiğini söyledi. Yatırım analisti Haluk Bürümcekçi, şöyle konuştu: “Merkez Bankası’nın karar metninde yüklü faiz indirimi sonrası ilave indirimler için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığının belirtilmesi yılın son iki toplantısında toplam 50-100 baz puan aralığında daha indirim olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu sinyal indirim sürecinin yeni yılda devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Zaten bankanın son Piyasa Katılımcıları Anketi’ne 12 ay içinde 550 puan düzeyinde faiz indirimiyle yüzde 14 civarına inişin beklendiği yansımıştı. Faizlerde düşüşün yıl sonuna kadar yavaşlayacağı anlaşılırken, sonrasında hangi hızla ve toplamda ne boyutta olabileceği açısından kritik gelişme ise 28 Ekim’de yayınlanacak yeni Enflasyon Raporu’ndaki TCMB tahminleri olacak.”

Piyasalar dalgalandı

Merkez Bankası’nın faiz kararının hemen ardından Dolar/TL kuru 9.50’ye vardı, Euro/TL kuru da 11 lirayı geçti. İlk tepkileri takiben kurlar bir miktar geriledi. Dolar/TL kurunun artışından güç alan gram altın ise dün bir ara 543 liraya çıktı akabinde 538 liraya indi. Gün sonunda dolar 9.4760, euro 11.0280, altın ise 541.80 TL’den işlem gördü.

Merkez Bankası rezervleri 125.7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne göre, 15 Ekim’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim’de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.