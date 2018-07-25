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Merkez’de karar ‘sabit’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz lobisinin artış beklentilerine karşı politika faizini yüzde 17,75’te sabit tuttu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:50
Merkez’de karar ‘sabit’

Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan PPK sonrası yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği vurgulandı. Dış talebin gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyallerinin artmakta olduğu belirtilen duyuruda, “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:50
  1. Merkez Bankası
  2. faiz oranı
  3. Faiz lobisi

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