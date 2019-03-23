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Merkezde çay keyfi, kırsalda karla mücadele

Bu kış kar yağışının en yoğun yaşandığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde güneşli havayı görenler dışarıda çay keyfi yaparken, kırsalda da karla mücadele devam ediyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:15
Merkezde çay keyfi, kırsalda karla mücadele

Bu kış kar yağışının en yoğun yaşandığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde güneşli havayı görenler dışarıda çay keyfi yaparken, kırsalda da karla mücadele devam ediyor.


Çetin bir kış geçiren Bingöl’de kar yağışı ise en çok Karlıova ilçesinde etkili oldu. Zaman zaman hayatın durma noktasına geldiği ilçede ise son günlerde güneşli ve sıcak hava etkisini gösterdi. Havaların biraz ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar ise masaları kurarak çay keyfi yaptı. 4 aydır ilk defa havanın bu kadar güzel olduğunu belirten vatandaşlar ise bahar havasını hissettiklerini aktardı.



Mezra yolu 5 günde açıldı


İlçe merkezindeki bahar havası kırsalda da etkili oldu ancak yollar karla kaplı olduğu için mücadele bitmedi. Yer yer 2 metreyi geçen kar nedeniyle ekipler zorlu karla mücadelesini sürdürdü. İlçeye bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasının yolu ise tam 5 günde ulaşıma açıldı. Özel İdare ekiplerinin yoğun mücadelesine rağmen kepçe ile açılamayan yol, paletli dozer sayesinde ulaşıma açıldı. İlçede mahalle aralarında ise karla mücadele çalışmasının belediye ekipleri tarafından devam ettiği bildirildi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise bugün için Bingöl merkezinde yağmur, yüksek kesimleri için ise tekrar kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:15
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