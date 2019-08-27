0553 313 94 23

Merkez kütüphanesi yeni binaya taşınıyor

Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesi daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Mediko Sosyal Binasına taşınıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:46
Merkez kütüphanesi yeni binaya taşınıyor

Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesi daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Mediko Sosyal Binasına taşınıyor.


Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesinde 80 metre kare alan üzerine kurulu olan Merkez Kütüphanesi öğrenci ve akademisyenlere daha iyi hizmet vermek için Mediko Sosyal Binasına taşınma işlemleri başladı.900 metre kare kapalı alan ve 600 metre kare balkon olmak üzere toplamda bin 500 metre kare alana sahip yeni kütüphane alanı, taşınma işlemleri tamamlanmasının ardından hizmete başlayacak.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İbrahim Kabalak, yeni hizmet binasının konforlu bir şekilde dizayn edildiğini söyledi. Kabalak, “Nadir eserlerin muhafaza edildiği salonda, grup çalışma odası, eğitim odası, süreli yayınlar odası,7/24 ders çalışma salonu, bilgisayar odası ve farklı stillerde dizayn edilmiş okuma köşelerinden oluşmaktadır. Yeni kütüphane alanında öğrenci ve akademisyenlerimiz daha rahat ve konforlu bir şekilde vakit geçirebilecek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta baraj suyu çekildi, köy gün yüzüne çıktı
    1. Kars’ta baraj suyu çekildi, köy gün..
    2. İzmit Belediyesi 5 yılda 45 milyon TL..
    3. Tekirdağ'da minibüs refüjdeki..
    4. Yalova Belediyesi’nden örnek proje
    5. Netanyahu’dan dünyaya çağrı! ‘Onları..
    6. Sinop’ta 30 Ağustos provaları
    7. MİT ve emniyetten FETÖ’ye ortak..
    8. Ankara’da otomobil duvara çarptı: 4..
    9. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    10. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    11. Kayserili izciler Malazgirt’te
    12. ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu..
    13. Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
    14. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD..
    15. Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
    16. Müzelere 4,5 yılda 1 milyon 116 bin..
    17. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    18. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    19. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    20. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    21. Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat..
    22. Milli güreşçi Kayışdağ'ın hedefi..
    23. Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
    25. Seydişehir’de merkezdeki kokereç..
    26. QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan..
    27. Paraşütler gökyüzünde süzülecek
    28. Karaca: “Markası ve üreticisi belli..
    29. GSO ile ATSO arasında kardeş oda..
    30. Antalya’da iş yerinde tüp patladı,..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!