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Merkez kütüphane yeni binaya taşındı

Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesi daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Mediko Sosyal Binasına taşındı.

13 Eylül 2019 Cuma 08:56
Merkez kütüphane yeni binaya taşındı

Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesi daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Mediko Sosyal Binasına taşındı.


Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesinde 250 metre kare alan üzerine kurulu olan Merkez Kütüphanesi öğrenci ve akademisyenlere daha iyi hizmet vermek için Mediko Sosyal Binasına taşındı. Bin metre kare kapalı 600 metre kare balkon olmak üzere toplamda bin 600 metre kare alana sahip yeni kütüphanenin taşınma işlemleri bitti.


Üniversite’nin açılmasından önce kütüphanenin hizmete girmesi için çaba harcadıklarını belirten Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Kütüphanemizi hızlı bir şekilde imal edip, okulumuz açılmadan hizmet çabası içindeyiz. 2018 yılında kurulan üniversitemizin 250 metrekare üzerine kurulan 90 kişiye hitap eden mütevazi mini bir kütüphanemiz vardı. Kütüphane şu anda çok önemli olduğu için önceliği tamamen oraya verdik. Eski Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan Bey ile yaptığımız bir görüşmede kütüphane olmazsa olmazımız demiş, fakat ülkemizin ekonomik krizden dolayı ciddi manada büyük bir bina yapma şansına haiz olamadık. Kendi imkanlarımız ile Mediko Sosyal binasında yer alan ve kullanılmayan müsait olan bir yeri kütüphaneye tevdi ettik” dedi.


“Bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulan bir kütüphanedeyiz”


Yapımı biten ve tamamen açılışa hazır olan kütüphanenin bin metre kare kapalı 600 metre kare ise balkon olmak üzere toplam bin 600 metre kare alan üzerine kurulu olduğuna değinen Alma, “600 metre kare balkon alanı ilerde kütüphane kafe veya diyanet kafe yapma planlarımız söz konusudur” şeklinde konuştu.


80 kişiden 250 kişiye yükseltilen Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinin en kısa sürede açılışının yapılması ve öğrencilerin 7/24 faydalanacağı salonu ile hizmet vereceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:56
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