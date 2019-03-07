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Merkez kulağını tıkadı! Faizciler sevindi

Merkez Bankası, faizleri yine yüzde 24’te sabit tutarak faizciyi ve tefeciyi sevindirdi. Geçen yıl bir kalemde 625 baz puanlık faiz artışı yapan Merkez Bankası’nın sarıldığı gerekçelerin önemli bir kısmı bugün ortadan kalktığı halde faiz indirimine yanaşmaması dikkat çekiyor.

07 Mart 2019 Perşembe 06:13
Merkez kulağını tıkadı! Faizciler sevindi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizleri yine düşürmedi. Dünkü toplantının ardından yapılan açıklamada faizlerin yüzde 24 seviyesinde sabit bırakılmasına karar verildiği açıklandı. Para Politikası Kurulu açıklamasında enflasyonda bir miktar iyileşmeyle birlikte fiyat istikrarı risklerinin devam ettiği savunuldu.

İş dünyasına kulak tıkadı

Merkez Bankası geçen yıl eylül ayında faizleri bir kalemde 625 baz puan arttırırken bir dizi gerekçeye sarılmıştı. Merkezin önü sürdüğü gerekçelerin başında kurlardaki artışı ve piyasa faizinin yüksekliği vardı. Altı ay önce sarıldığı gerekçelerin önemli bir kısmı bugün ortadan kalktığı halde Merkez Bankası’nın faiz indirimine yanaşmaması faizciyi ve tefeciyi sevindirdi.

Enflasyon son altı ayın en düşük seviyelerini görmesine rağmen faizi düşürmeyen Merkez’in bu diretmesi ile üreticiler ve sanayiciler bir kez daha faiz batağına terk edildi. Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi ve vatandaşlardan aylardır yükselen “faizi düşür” talebine cevap vermeyen Merkez Bankası, fiyat istikrarından bahsetti. Açıklamada; Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ifade edildi. Ancak merkez Bankası’nın son yıllarda enflasyon hedefini bir türlü tutturamamasıyla eleştiriliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 06:55
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  • mehmetmehmet28 dk önce
    fetöcüleri o makamlara atayanları sorgula ali efendi.
  • okanerdemokanerdem37 dk önce
    Ekonomik gerçekleri bilmeden çamur atmak ne kolay.faiz enflasyonun sonucudur.merkez bankası bu süreçte faiz indirimine giderse,piyasada TL hacmi artar ve enflasyonu tetikler.ya da boşverin cehalet mutluluktur.
  • karamanlıkaramanlı45 dk önce
    faizci tefeci sevinecek işleri o, onları yazacağınıza;"24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" diyene " göremedik" noldu diye sorsana...
  • aliali1 sa önce
    mehmet efendi,15 temmuzda f16 ile bombalar yağdıranlardan da mı akp sorumlu yani.sen adama uçak teslim edersin gelir seni vurur.banka teslim edersin yine seni vurur.
  • mehmetmehmet1 sa önce
    sanki merkez bankası başkanını millet atadı.akp sorumludur.bu işten.
  • fahrifahri1 sa önce
    Merkez bankası kim? Yapısını inceleyin öyle yorum yapın. Ortaklarına bakın. Bunlar faizden beslenenler, yani para satarak para kazananlar, milletin parasını bir kere topladın mı tamam, para nerede bankalarda, başka yerde var mı? Yok, o halde sermaye isteyen faize sarılacak, bunlar da inek gibi oturduğu yerden sağacak. Bu millet zokayı yutalı çok oldu, bugün kredi kartı olmayan, bankalara borcu olmayan kaç kişi var? Sorsan hepsi müslüman, mangalda kül bırakmaz, müftü kesilir konuşunca....Hadi oradan.

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