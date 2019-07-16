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Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev vermedi.

Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev vermedi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:20
Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev vermedi.

Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev vermedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:20
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