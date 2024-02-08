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Ekonomi Merkez Bankası'nın yeni patronundan flaş açıklamalar!
Ekonomi

Merkez Bankası'nın yeni patronundan flaş açıklamalar!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 10:41:00 - 2024-02-08 10:41:57
Merkez Bankası'nın yeni patronundan flaş açıklamalar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu yeni başkan Fatih Karahan gerçekleştiriyor:

Hafize Gaye Erkan'a görev süresince gösterdiği katkılar için teşekkür ederiz.

Dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz
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Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

Enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri devam etmektedir.

Küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri devam etmektedir.

Merkez bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır. Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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