Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan dünya basınında! Erdoğan'ın o hamlesi şaşırttı: İki noktaya dikkat çektiler

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek olurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Başkanlığı'na (TCMB) kimin getirileceği de merak konusuydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden dünya basını da Hafize Gaye Erkan'ı manşetlerine taşıdı.

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İngiliz haber ajansı Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı" sözlerine yer verdi.

Alman gazetesi Witschafts Woche de Erkan'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde, Erkan'ın ABD'de yıllardır çok iyi bir kariyere sahip olduğuna dikkat çekildi.

Bloomberg de sabaha karşı Erkan'dan bahseden gazeteler arasında oldu. Haberde Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğu ifade edildi. Haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

Yunanistan'ın gündemi de Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan'ın kararından bahseden gazete, "Erkan Hanım'ın niyeti şu anda nedir hiç bilinmiyor" sözlerine yer verildi.

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimeri'nin de gündeminde yine Erkan oldu. Gazete, Erkan'ın kariyerini incelediklerini ifade etti.