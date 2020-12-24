Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar artarak 91 milyar 806 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2,3 milyar dolar arttı

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 387 milyon dolarlık artışla 47 milyar 412 milyon dolardan 49 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 42 milyar dolara çıktı

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 1 milyar 242 milyon dolar artarak 40 milyar 765 milyon dolardan 42 milyar 7 milyon dolara yükseldi.