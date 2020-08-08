Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri belli oldu. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 31 Temmuz haftasında 50 milyar 926 milyon dolardan 46 milyar 673 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.



MB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.