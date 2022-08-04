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Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon artarak 101 milyar 263 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 15:46:00 -
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz'da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 940 milyon dolar yükselişle 98 milyar 323 milyon dolardan 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

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