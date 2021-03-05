  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası’nın rezervleri arttı
Ekonomi

Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 166 milyon dolar artarak 95 milyar 214 milyon dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:49:00 -
Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

26 Şubat’ta kurumun brüt döviz rezervleri 631 milyon dolar artarak 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Şubat’ta 53 milyar 864 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 535 milyon dolar artarak 40 milyar 184 milyon dolardan 40 milyar 719 milyon dolara çıktı. Böylece TCMB’nin toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 166 milyon dolar artarak 94 milyar 48 milyon dolardan 95 milyar 214 milyon dolara ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

Sudan 8 bölgeden oluşan federal bölgesel hükümet sistemine geçişi öngören bir kararname imzaladı. Yeni kurulacak hükümet sistemi sınırların,..
Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular
Dünya

Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular

Yemen'de bulunan Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla vurduklarını duyu..
Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!
Teknoloji

Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!

TÜBİTAK-SAGE tarafından yerli ve milli geliştirilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür SİHA Mühimmatı, atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamaml..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay