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Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Yeniakit Publisher
2023-11-23 14:46:00 -
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Dolar - euro ve altın kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum.

Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler dolar kuruna çevrildi. Dolar ve Euro yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyenler, son durumu araştırıyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüksek seyrini koruyor.

Merkez Bankası'nın sürpriz sayılabilecek karar sonrası dolar ve altında sert hareketlilik yaşandı.

Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.

Gün içinde 28,92 TL seviyesine kadar yükleyen dolar kuru faiz kararı sonrası 28,612 TL seviyene kadar hareket etti.
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1854 TL'den işlem gören Gram Altın/ TL ise 1839 TL'ye kadar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, ülkede enflasyon ve iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın devam etmesine karşın istenilen düzeyde olmamasının Fed üyelerini rahatsız ettiğini belirterek, bununla birlikte para politikası kararlarının gecikmeli etkisinin yatırımcılar arasında öne çıkan başlıca soru işaretlerinden olduğunu ifade etti.

Ülkede "şahin" politikaların sona yaklaştığı ve yumuşak iniş senaryolarının da güçlenmesiyle tahvil faizlerinin baskılandığını aktaran analistler, gelecek hafta yapılacak toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

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