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Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar anında düştü
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar anında düştü

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar/TL kurunda seyir, yataya döndü. İşte son rakamlar...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:30:00 - 2020-12-24 14:46:27
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar anında düştü

Merkez Bankası geçtiğimiz toplantıda faizi yüzde 15 seviyesine çıkarmıştı. Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıdaki yeni kararı da merakla bekleniyordu.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

Dolar anında düştü

Faiz kararının açıklanmasından hemen önce 7.63 TL seviyelerinde olan dolar/TL kuru 7.56 TL'ye kadar geriledi.

Merkez Bankası faiz artırdı
Merkez Bankası faiz artırdı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz artırdı

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Yorumlar

Erguvan

Yazıklar olsun, damat kaç sene direndi ama faiz iler başardı. Damat gitti kavga bitti. Şimdi gelsin karlar. Bu iş böyle gitmez.
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