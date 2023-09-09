Meraklı bekleyiş başladı! Petrol fiyatları bu iki ülkenin adımına bağlı

Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın adımlarına odaklanmış bulunuyor. Özellikle önümüzdeki hafta ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcılar için önemli bir eşik teşkil ediyor.

Ekonomistler ABD'de önümüzdeki hafta açıklanması beklenen enflasyon verilerinin, bankanın gelecek süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair yatırımcılara bir nevi yol haritası sunacağı kanaatindeler.

Petrol fiyatlarının etkisi

Başka bir öne çıkan unsur ise petrol üretimi ve arz ile ilgili sorunlar. Rusya ve Suudi Arabistan petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamışlardı. Bu söylemlerin ardından yükselişi ivme kazanan Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 1,6 artışla 90,2 dolardan tamamlayarak, Kasım 2022'den bu yana en yüksek haftalık kapanışa imza attı. Önümüzdeki hafta petrol fiyatlarında stabil bir durum beklense de konjonktürel gerilimler en büyük handikaplardan birisi olarak görülüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz de fiyatları baskılayan diğer bir faktör.

Yurt içinde "seviye" rekoru kırılmıştı

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket ederek küresel pay piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,34 artışla 8.325,30 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.398,44 puana taşıdı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıklamasıyla Borsa İstanbul'da risk iştahı arttı.

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Merkez'in adımı sıkılaşacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağı, 2024'te de bu seviyede tutacağı tahminlerde yer alırken ekonomistler para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik olduğu öngörüsünde bulunuyorlar.