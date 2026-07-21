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Dünya Trump yönetimi ateşkesi değerlendiriyor
Dünya

Trump yönetimi ateşkesi değerlendiriyor

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Trump yönetimi ateşkesi değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları "aksine karar verene kadar sürdüreceği" ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları "aksine karar verene kadar sürdüreceği" ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi.

CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington ile Tahran gerilimi azaltacak 10 günlük ateşkesi değerlendiriyor. Trump'ın saldırıların süreceğini savunduğu ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği öne sürüldü.

CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran'dan müzakerecilerin, "gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendirdiğini" öne sürerek, olası ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın "İslamabad Mutabakatı'nı ihlallerinin, ABD'li askerlerinin ölümünün ve Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunun bedelini ödemesini sağlamaya odaklandığını" savunan yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan (Trump) aksine karar verene kadar devam edecek ancak iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" ve bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini belirtmişti.

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