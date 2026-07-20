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Otomotiv Mercedes-Benz'in elektrikli C-Serisi ve GLA Türkiye’ye geliyor! İşte tarihi
Otomotiv

Mercedes-Benz'in elektrikli C-Serisi ve GLA Türkiye’ye geliyor! İşte tarihi

Yeniakit Publisher
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Mercedes-Benz'in elektrikli C-Serisi ve GLA Türkiye’ye geliyor! İşte tarihi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in en çok satan modellerinden C-Serisi'nin elektrikli modeli Türkiye'ye geliyor.

Dünyanın en büyük otomobile üreticilerinden Alman devi Mercedes-Benzen çok satan modellerin yeni araçlarını Türkiye'ye gönderiyor.

Gelişmeyi Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam duyurdu.

Buna göre; tamamen elektrikli C-Serisi üçüncü çeyrekte ve yine tamamen elektrikli GLA ise dördüncü çeyrekte Türkiye’de satışa sunulacak.

 

Yenilenen S-Serisi ve Mercedes-Maybach S-Serisi’nin temmuz ayından itibaren satışa sunulduğunu belirten Dr. Nadine Adam, yüksek performanslı süper otomobil modeli Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé ve Mercedes-AMG GT SUV modellerinin ise 2027 yılında pazara sunulmasının planlandığını ifade etti.

Alman devi gelecek iki yılda globalde 40’a yakın yeni ve güncellenmiş model sunacağı da açıklandı. 

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