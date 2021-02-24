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Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda artışa gitti. Buna göre Türk Lirası mevduatlarda 3 aya kadar yüzde 6 olan zorunlu karşılık 8'e çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:02:00 -
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım  fonu (yurt  dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay  dâhil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun  vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı  bankalar mevduatı/katılım  fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan  uzun  vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"a) En fazla yüzde 20’si  tabloda belirtilen dilimlere denk gelen  karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak  suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

İmkan Dilimleri(%)    Katsayı

------------------    -------

     0-20               1,0

    b) En fazla yüzde 15’i  tabloda belirtilen dilimlere denk gelen  karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak  suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,

İmkan Dilimleri(%)    Katsayı

------------------    -------

     0-15               1,6"

Tebliğ 19 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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