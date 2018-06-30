Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, TCMB, 2018'in üçüncü çeyreğinde yapacağı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerini 2 Temmuz Pazartesi günü ila 28 Eylül Cuma günü arasında gerçekleştirmeye hazırlanan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

Bu arada, 23, 24, 25, 26, 27 Temmuz ve 2 Ağustos'taki ihalelerin vade tarihleri Türkiye'de tatile denk geldiğinden 2 ay vadeli olarak düzenlenecek.