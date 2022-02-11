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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni dolar ve enflasyon tahmini
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayı enflasyon beklentisini yüzde 29.75'ten yüzde 34.06'ya, sene sonu dolar tahminini ise 16.04 şeklinde güncelledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 10:50:00 -
Merkez Bankası'ndan yeni dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 34,06 olurken 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 24,83 oldu.
Merkez Bankası'nın Ocak ayında gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yıl sonu beklentisi yüzde 29,75 seviyesinde bulunuyordu.

Yeni dolar tahmini

Piyasa katılımcılarının sene sonu dolar kuru tahmini Şubat döneminde 16,04 olurken, önceki ay bu 16,13 seviyesinde bulunuyordu.

Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşirken, 24 ay sonrası için beklentisi ise yüzde 15,42 seviyesinde oldu. Katılımcıların yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 oldu.

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Yorumlar

Tahminci

M.B beklentisi ni üçle çarpın. En alt seviye çıkan rakamdır.
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hami

Kabul edelimki artık memleketi ileriye taşıyamıyor bu parti, biz seçtik, biz arkasında durduk ama artık devri kapandı. At gözlüklerinizi çıkarın, vatan millet sömürüsü ile olmuyor. Bu israf, bu liyakatsizlik, damatlar, özel kalemler, saraylar, uçaklar. Lütfen sağduyulu düşünün (2002-2018 oy verdim.)
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