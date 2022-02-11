Merkez Bankası'ndan yeni dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 34,06 olurken 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 24,83 oldu.

Merkez Bankası'nın Ocak ayında gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yıl sonu beklentisi yüzde 29,75 seviyesinde bulunuyordu.

Yeni dolar tahmini

Piyasa katılımcılarının sene sonu dolar kuru tahmini Şubat döneminde 16,04 olurken, önceki ay bu 16,13 seviyesinde bulunuyordu.

Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşirken, 24 ay sonrası için beklentisi ise yüzde 15,42 seviyesinde oldu. Katılımcıların yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 oldu.