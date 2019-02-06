Merkez Bankasından "Uluslararası Fotoğraf Yarışması" sergisi

Merkez Bankasından "Uluslararası Fotoğraf Yarışması" sergisi06 Şubat 2019 Çarşamba 12:51
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi yarın başlıyor.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin düzenlediği "Ekonomi ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren 14 eser ile sergilenmeye değer bulunan 60 eser, 7‐27 Şubat'ta Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde sergilenecek.
Serginin açılışı ise bugün saat 19.00'da yapılacak.
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