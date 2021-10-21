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Ekonomi Merkez Bankasından ters köşe
Ekonomi

Merkez Bankasından ters köşe

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından altın ve dolar kuru 'Ters köşe' oldu. Geçtiğimiz günlerde 9,35'e kadar çıkıp geri dönen dolar, Merkez Bankasının 200 baz puanlık faiz indirimi ile ancak 9.43'e kadar yükselirken, 532 lira seviyelerini test edip geri dönen altının gramı ise 539'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:20:09 - 2021-10-21 15:20:08
Merkez Bankasından ters köşe

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Geçtiğimiz ay yapılan PPK'da 100 baz faiz indirimine giden TCMB, bu ay politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti.

Merkez'den ters köşe

Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası adeta hazır kıta bekleyip dolar eleştirisi yapma hevesine kapılanlar ters köşe oldu. Birkaç gün önce 9.35 seviyelerine kadar çıkıp geri dönen dolar, Merkez'in 200 baz puanlık kararı sonrası ancak 9.41'e kadar çıkarken, 532 TL seviyesinde olan altın faiz indiriminin ardından 539 TL seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar kurunda belirgin bir hareketliliğin yaşanmaması 'Ters köşe' olarak yorumlandı. 

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Yorumlar

Hasan

Artık sizin köleniz değiliz faiz lobisi alın paralarınızı başınıza çalın
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misafir

verin yetkiyi görün faizle dövizle nasıl oluyor demişti. Bravo reis dediğini yaptı. Ekonomi uçuyor dedikleri bu olsa gerekmiş....
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