Merkez Bankasından ters köşe
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından altın ve dolar kuru 'Ters köşe' oldu. Geçtiğimiz günlerde 9,35'e kadar çıkıp geri dönen dolar, Merkez Bankasının 200 baz puanlık faiz indirimi ile ancak 9.43'e kadar yükselirken, 532 lira seviyelerini test edip geri dönen altının gramı ise 539'a yükseldi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Geçtiğimiz ay yapılan PPK'da 100 baz faiz indirimine giden TCMB, bu ay politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti.
Merkez'den ters köşe
Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası adeta hazır kıta bekleyip dolar eleştirisi yapma hevesine kapılanlar ters köşe oldu. Birkaç gün önce 9.35 seviyelerine kadar çıkıp geri dönen dolar, Merkez'in 200 baz puanlık kararı sonrası ancak 9.41'e kadar çıkarken, 532 TL seviyesinde olan altın faiz indiriminin ardından 539 TL seviyesine çıktı.
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar kurunda belirgin bir hareketliliğin yaşanmaması 'Ters köşe' olarak yorumlandı.