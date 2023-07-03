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Ekonomi Merkez Bankası'ndan şok karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan şok karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-07-03 10:53:00 -
Merkez Bankası'ndan şok karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 23 Haziran'da bankacılarla toplantısında rezerv satışı yapılmayacağı ve enflasyonla mücadelenin ilk öncelik olacağını söylediği belirtildi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 23 Haziran'da bankacılarla toplantısında rezerv satışı yapılmayacağı ve enflasyonla mücadelenin ilk öncelik olacağını söylediği belirtildi.

Ekonomim gazetesinin kulis bilgilerine göre Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan’ın, toplantıda güçlü TL’ye vurgu yapan “şahin” tutumu dikkati çekti.
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Gaye Erkan’ın, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını söylediği öğrenildi.

Bankalara sitem etti

Öte yandan, Bakan Mehmet Şimşek’in geçen haftaki açıklamasında işaret ettiği TCMB rezervlerindeki güçlü artışın, döviz satışının sonlandırılmasını teyit ettiği belirtiliyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre TCMB Başkanı Erkan, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulundu. Bankacıların, “Gelen talepleri kullanarak test etmek istedik” sözlerine Erkan, “Keşke testi TL’ye yönelerek yapsaydınız; döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız” karşılığını verdi.

 

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Yorumlar

Mustafa

MÜSLÜMANLAR BÖYLE OLSUN DİYE Mİ OY VERDİ? Müslümanlar seçimde CB Erdoğan'a küresel tefeci çete Siyonizm'in mütemet adamı Mehmet Şimşek'i ekonomi bakanı yapsın diye mi oy verdi? En güçlü Yahudi lobisi CFR üyesi Hafize Gaye Erkan MB Başkanı olsun diye mi destek oldu? Faizler arttırılsın diye mi CB Erdoğan'a sahip çıktı? Milli ve yerli bakanlar kabineden tasfiye edilsin diye mi uğraştı?

HÜKÜMET İSTİFA

döviz,altın,enflasyon,zamlar uçuyor.sebep olanları allah kahru perişan etsin!bu çöküşe ses çıkarmayanlarıda allah kahru perişan etsin.11 milyon namussuzu içimize sokmuş,bizi vatanımızda göçmen etmişler.ama diyanet çıkmış,zamları allah yapıyor diyor.kendisine dindar diyen tek bir kavastan ses çıkmıyor!!!
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