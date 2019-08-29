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Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uysal, "Enflasyon görünümünde iyileşme devam ediyor" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon görünümünde iyileşme devam ediyor" dedi.

Uysal'ın açıklamaları şu şekilde;

"İktisadi faaliyetteki toparlanma ikinci çeyrekte ılımlı bir şekilde devam etmiştir. Net ihracat dönemlik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.

Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte sürerken, sektörel yayılım da bir miktar iyileşmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir.

Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlü politika koordinasyonu ile, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruş korunmaktadır.

Parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
  1. Merkez Bankası
  2. Murat Uysal

YORUM YAZ

  • UysalUysal43 dk önce
    Hangi enflasyon? Milletin kimi yoksa sizinkimi bence sizlerin enflasyonu iyidir. Zira milletin enflasyonu almış başını gidiyor. Market mağaza çarşı pazar ateş yeri

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