Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı.
18 Ekim 2019 Cuma 14:53
Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı.
Ankette yıl sonu dolar tahmini 6,05 olarak gerçekleşti.
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