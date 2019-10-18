Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı.

Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı. Ankette yıl sonu dolar tahmini 6,05 olarak gerçekleşti.

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