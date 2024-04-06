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Ekonomi Merkez Bankası'ndan Kredi kartı işlemleri için yeni karar
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan Kredi kartı işlemleri için yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-04-06 01:09:00 -
Merkez Bankası'ndan Kredi kartı işlemleri için yeni karar

Merkez Bankası'ndan yapılan son açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66’dan yüzde 4,25’e çıkarıldığı duyuruldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66’dan yüzde 4,25’e çıkarıldı. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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