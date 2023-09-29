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Ekonomi Merkez Bankası’ndan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-29 11:11:00 -
Merkez Bankası’ndan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu.

TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Söz konusu oranlar dün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.
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Yorumlar

hani faize karşıydık ve sürekli indirecektik

iddia edip savunupta vaz geçmediğimiz bir şey kaldı mı? maalesef iktidar biz destekçilerini hep başı eğik gezdiriyor. kimsenin yüzüne bakamaz olduk.
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