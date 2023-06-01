Merkez Bankası'ndan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılma Sistemi (Yuvam) Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu.

Yazıda, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat veya getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ek ödemenin vade sonunda bankalar tarafından yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve TCMB'ye bildirilmesi istendi.

TCMB tarafından yapılacak kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat veya getiri toplamın üzerinden yapılması gerektiği belirtilen yazıda, "Bu tarihten itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda ek menfaat ve getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat veya getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgileriniz ve gereğini rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantı yapılmıştı

Banka yöneticileri, bu hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile bir araya gelmiş ve sektördeki düzenlemelere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuştu.

Merkez Bankası'nın bankacılarla toplantısında döviz mevduattan ek dönüşüm hedefi dahil bazı düzenlemelerin yumuşatılabileceği sinyalinin verildiği belirtilmişti. Toplantıda bankaları döviz mevduattan, KKM'nin de içinde yer aldığı TL mevduata yönlendiren uygulamaların bir bölümü için geriye dönüşün değerlendirilebileceği yönünde mesajlar verildiği ifade edilmişti.