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Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Merkez Bankası, döviz karşılığı swap piyasasında kullandığı TL faizini yüzde 11,75'ten yüzde 13,25'e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:19:00 - 2020-11-03 10:32:55
Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Düzenleme kapsamında döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi.

TCMB para politikasında kademeli sıkılaştırma adımları çerçevesinde döviz/altın karşılığı uygulanan TL faiz oranını yükseltildi. Söz konusu adım son dönemde atılan sıkılaştırıcı yöndeki adımların devamı niteliğinde oldu.

Mevcut durumda sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’lık kısmı TCMB tarafından FX swap işlemleriyle sağlanıyor. Bu kapsamda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası’nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiliyor. Atılan adımla TCMB bünyesinde kotasyon swap işlemlerinde uygulanan TL faiz oranı 150 baz puan kadar artırıldı.

Söz konusu karar, TCMB tarafından para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğinde oldu. Sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılması para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğinde oldu. Geçtiğimiz dönemde TCMB tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda fonlama sağlanmaması, BPP limitlerinin sıfırlanması ve kotasyon repo işlemlerinin durdurulması gibi ağırlıklı ortalama fonlama faizini yükseltecek önemli adımlar atılmıştı. Söz konusu adımların devamı kapsamında atılan bu adım TCMB’nin sıkılaştırma yönünde kararlı şekilde adımlarına devam ettiğine işaret ediyor.

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