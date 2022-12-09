  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den sert tehdit: Yeryüzünden sileriz

FETÖ bu kez BM'ye sızdı! Enes Kanter'in son icraatini Türk yetkililer patlattı

Ülkede bir ilk oldu! O ülkeye C919 teslim edildi! Yolcu uçağı 2023'te seferlerde...

Bakan Soylu videoyu sosyal medyada ifşa etti! Kılıçdaroğlu bu kez faka bastı

“Seni MİT’e alacağız” deyip kandırdılar... Genç kıza tecavüz tuzağı... Okul müdürü ve arkadaşı çıktı

Doları bırakıp apar topar Türk Lirası'nın peşine düştüler! Herkes şaşkın

Çıkacağı tarihi ve fiyatını açıkladılar! Apple'ın otomobilinde son dedikodular

Bloomberg Suudi Arabistan hamlesini duyurdu: Türkiye için fırsat kolluyor

Çin'de Türkiye şaşkınlığı: Çığır açtılar

Hayret ki ne hayret! Karamollaoğlu bu karikatürü çizenlerle nasıl yol yürür?
Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş döviz uyarısı geldi! Bunu yapmayanlar hapı fena yutacak
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş döviz uyarısı geldi! Bunu yapmayanlar hapı fena yutacak

Döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmeleri için bankalara yazılı uyarı yapan Merkez Bankası, talimatlara uymayan bankalara karşı aksiyon veya aksiyonların alınacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 19:41:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş döviz uyarısı geldi! Bunu yapmayanlar hapı fena yutacak

Merkez Bankası, bankalara döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmelerine ilişkin yeni uyarıda bulunurken, gerekli adımların bankalar tarafından atılmaması halinde tedbir alabileceğini belirtti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre, Merkez Bankası bankalara ilgili isteğini yazılı olarak iletti.

Merkez Bankası ilk kez mayıs ayında sözlü olarak bankalardan döviz işlemlerini 1000-1600 saatleri arasına çekmesini istemiş, bu isteğini Ekim sonunda yazılı uyarıya dönüştürmüştü.

"Açılış saatinde herhangi işlem yapmayın"

Merkez Bankası yazısında, "Yaptığımız çalışmalarda bankaların piyasa açılır açılmaz bireysel veya kurumsal müşteri talebi olmaksızın, tamamen kendi gün içi pozisyonlarını ayarlama güdüsüyle yoğun bir şekilde döviz alım işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

Yazı şöyle devam etti: "Piyasaların açılış saatlerinde ortaya çıkabilecek aşırı dalgalanmaların önlenmesini teminen herhangi bir müşteri talebi olmaksızın işlem yapılmaması hususunda azami dikkat gösterilmesini rica ederiz. Yapılan işlemler müfettişlerimiz tarafından incelenecek olup söz konusu işlemlerin mahiyeti hakkında bankalardan detaylı bilgi talep edilecektir."

"Bankaların talimatlara riayet etmediği görüldü"

Merkez Bankası ayrı bir yazı ile 1 Aralık 2022'den itibaren yurt içi yerleşiklerden yurt dışı yerleşiklere yapılan transferlerde ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulması gerekliliğini hatırlatarak, bankaların talimatlara 'riayet etmediğinin' görüldüğünü belirtti.

Merkez Bankası ayrıca, "Özellikle 50 bin doları aşan yurt dışı transferlerin gönderilme sebeplerinin, talimat sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilerden ayrıca temin edilerek bankamıza yapılan bildirimlere doğru bir şekilde yansıtılması gerekmektedir" dedi.

Söz konusu eksik veya hatalı uygulamaların bir an önce giderilmesini beklediğini belirten Merkez Bankası aksi halde aksiyon veya aksiyonların alınacağını belirtti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23