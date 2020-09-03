Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iletişim stratejileri için bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantılar kapsamında bugün bir video konferans düzenledi. 200'ün üzerinde katılımcı yer aldığı toplantıda, Makro Ekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi.

"İktisadi faaliyetler güç kazandı"

Toplantıda, 2020'nin ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen iktisadi faaliyetlerin mayı ayından bu yana tekrar güç kazandığı vurgulanırken, "Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir." denildi.

"Likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir"

Salgına bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine ilişkin belirsizliklerin önemini koruduğuna dikkat çekilirken, "Bu çerçevede ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir. Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.