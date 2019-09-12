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Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 baz puan indirim ile yüzde 16,50 seviyesine indirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:03
Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

250 baz puan bekleniyordu

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri 250 baz puan indirmesini bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı. 25 Temmuz PPK toplantısında politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.

İndirime devam

Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:03
  1. Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • kemal arsslanddrrkemal arsslanddrr24 dk önce
    HADE BAKALIM DEVAM ŞİMDİ REİS BİR DE BANKALARA FIRÇA ATSIN ONLAR DA İNDİRSİNLER

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