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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'nın Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda ''Çekirdek göstergelerin ana eğilimindeki yüksek seviyeler korunmuştur." dendi.

06 Kasım 2018 Salı 10:30
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'nın Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı. Raporda, "Çekirdek göstergelerin ana eğilimindeki yüksek seviyeler korunmuştur." dendi. TCMB: Enerji fiyatlarındaki artışta elektrik ve doğalgaz kalemleri öne çıkarken, gıda grubunda genel olarak taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde enflasyon yukarı yönlü bir seyir izlemiştir."

 Ekim ayında yıllık enflasyonun temel mal grubu dışındaki alt kalemlerde yükseliş gösterdiği ifade edilen raporda, enerji fiyatlarındaki artışta elektrik ve doğalgaz kalemlerinin öne çıktığı, gıda grubunda genel olarak taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde enflasyonda yukarı yönlü bir seyrin izlendiği belirtildi.

TCMB raporunun özetinde, "Temel mal grubu enflasyonundaki yavaşlamada otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin yanında mobilya fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur." ifadesine yer verildi.

 Beyaz eşya ve diğer temel mallarda, döviz kurunun gecikmeli etkilerinin güçlü bir şekilde sürdüğü vurgulanan Ekim ayı enflasyon raporunda, "Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselmiş, ana eğilimindeki yüksek seviyeler korunmuştur." dendi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:30
  1. merkez bankası
  2. enflasyon

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