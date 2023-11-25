  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beklenen müjde geldi! Erdoğan'dan emekliler için talimat

ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

Meral Akşener eriyor! İyi Parti’de yeni deprem

Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi

Aynı oranda ödeme kararı çıktı! Külçe altına da yeni düzenleme geldi

ABD’de, Filistin’e destek için öyle bir şey yaptılar ki… Görenler gözlerine inanamadı! Ha bu da bizimkilere kapak olsun

Kanada 'Türkiye SİHA yapamasın' diye vermedi! Türkiye çok daha iyisini yapmayı başardı

Meğer uyuşturucu kuryesiymiş! O ünlü, İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklandı! Şok olacaksınız

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar
Ekonomi Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 01:23:00 - 2023-11-25 01:25:48
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasına son verdi.

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

EFT/FAST işlemlerinde yeni karar

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilginç paylaşım!
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilginç paylaşım!

Ekonomi

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilginç paylaşım!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankasının rezervi açıklandı!
Merkez Bankasının rezervi açıklandı!

Ekonomi

Merkez Bankasının rezervi açıklandı!

Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir
Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz karar metninde Türkiye'yi heyecanlandıran değişim! Bu son olabilir

Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum
Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum

Dünyaca ünlü dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o hamlesini açıkladı! İşte dolar kurunu tepetaklak edecek gelişme
Dünyaca ünlü dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o hamlesini açıkladı! İşte dolar kurunu tepetaklak edecek gelişme

Ekonomi

Dünyaca ünlü dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o hamlesini açıkladı! İşte dolar kurunu tepetaklak edecek gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23