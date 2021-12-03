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Ekonomi Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!

Merkez Bankası, dövizdeki sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle dövize bir müdahale daha yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 13:12:00 - 2021-12-03 13:41:53
Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!

Son günlerde Döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha geldi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yatırımcılarla bir araya gelmiş ve burada yaptığı açıklamada, "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Gün içerisinde en yüksek 13.89 seviyesine kadar yükselen Dolar kuru müdahalenin ardından 13.54 seviyelerine çekildi.

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