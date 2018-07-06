Merkez Bankasından dolar hamlesi
Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı 300 milyon doları bir ay vadeli olarak satım ihalesi açtı.06 Temmuz 2018 Cuma 16:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.
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