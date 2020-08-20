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Ekonomi Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası, Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi. Alınan karara göre; piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:10:00 -
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü inşallah milletimize bir 'Müjde' vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" ifadeleri sonrası dolar ve euro sert düşmüştü.

Yeni güne yükselişle başlayan dolarla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi.

Alınan bu kararla birlikte piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

İşte Merkez Bankası'ndan yapılan o açıklama:

"Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir. Böylece 17 Mart 2020 tarihinden bu yana yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır"

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