Merkez Bankası'ndan dev hamle! 4 ülkeyle görüşüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyarette bulunarak küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için 4 ülkenin merkez bankasıyla görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TBB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sektördeki gelişmeler değerlendirildi

Görüşmede küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı.

Türk Lirası'nın değeri korunacak

Kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; toplantıdan birçok kritik başlıklar çıktı. Toplantıda, Türk lirasının değerinin korunması için gereken politika adımları atılacağını belirten Kavcıoğlu, önümüzdeki dönemde bankalarla iş birliği içinde çalışılacağını ifade etti.

İki ülkeyle çok iyi noktaya gelindi

Yeni swap anlaşmaları için 4 ülkenin merkez bankasıyla görüştüklerini söyleyen Kavcıoğlu, iki ülkeyle de çok iyi noktaya gelindiği açıkladı. Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını aktaran Kavcıoğlu, Türk Lirası'nın itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişikliklerin de yapabileceğini sözlerine ekledi.