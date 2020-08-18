Merkez Bankası'ndan bir hamle daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 20 Ağustos'ta yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi yeni bir sıkılaştırma hamlesi geldi. Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemlerde yarıya düşürme kararı aldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.



Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Vadeli repo ihalesi düzenlemişti

Merkez Bankası dün de bir likidite sıkılaştırma adımı atarak 10 milyar TL tutarında 16 Eylül 2020 vadeli repo ihalesi düzenlemişti.