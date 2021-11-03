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Ekonomi Merkez Bankası’ndan 80 milyar lira!
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan 80 milyar lira!

Merkez Bankası, bugün düzenlediği iki repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 13:00:00 -
Merkez Bankası’ndan 80 milyar lira!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 59 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

203.6 milyar liralık teklif

Merkez Bankası’nın düzenlediği ihalelere 203 milyar 645 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 16, bileşik faiz ise 9 Kasım vadelide yüzde 17,33, 10 Kasım vadelide yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

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