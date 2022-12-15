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Ekonomi Merkez Bankasında rezerv müjdesi
Ekonomi

Merkez Bankasında rezerv müjdesi

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Aralık ile biten haftada 3 milyar 775 milyon dolar arttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 15:55:00 -
Merkez Bankasında rezerv müjdesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Aralık ile biten haftada 3 milyar 775 milyon dolar artarak 128 milyar 764 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 509 milyon dolar artarak 81 milyar 301 milyon dolardan 84 milyar 810 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri de aynı haftada 266 milyon dolar artarak 43 milyar 954 milyon dolara yükseldi.

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