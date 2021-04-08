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Ekonomi Merkez Bankası'nda kritik gelişme! Elif Hobikoğlu seçildi
Ekonomi

Merkez Bankası'nda kritik gelişme! Elif Hobikoğlu seçildi

Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası Politikası Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:44:00 -
Merkez Bankası'nda kritik gelişme! Elif Hobikoğlu seçildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

Hobikoğlu'nun, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacağı belirtildi.

Atamanın ardından TCMB PPK şu üyelerden oluştu:

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)
Dr. Emrah Şener
Dr. Uğur Namık Küçük
Dr. Oğuzhan Özbaş
Mustafa Duman
Prof. Dr. Abdullah Yavaş
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

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