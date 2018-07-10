0553 313 94 23

Merkez Bankası'nda büyük değişiklik!

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçimi ile ilgili iki ibare metinden çıkarıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 00:42
Merkez Bankası'nda büyük değişiklik!

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankası'nın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.

TCMB başkan yardımcıları, Başkan'ın önerisi olmadan atanabilecek.

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 00:42
  1. Anayasa değişiklikleri
  2. Merkez Bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na getirildi
    1. Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji..
    2. Merkez Bankası'nda büyük değişiklik!
    3. Mantar tüketerek zayıflanır mı?
    4. Çarpıcı 'Hulusi Akar' yorumu: TSK'nın..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    6. Kaju hangi hastalıklara iyi gelir?
    7. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den..
    8. Yeni Kabine'de 4 Trabzonlu bakan!
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir?
    10. İş dünyasından ilk yorumlar: Ekonomi..
    11. İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı..
    12. Bakan olduğunu havaalanında öğrendi
    13. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy..
    14. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma,..
    15. Savunma sanayiinde "başkanlık" dönemi
    16. Ülkeyi beş yıllığına yönetecek olan..
    17. Kabineye giren 4 vekil istifa edecek
    18. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    19. İşte yeni Kabine'de ekonominin..
    20. Fahrettin Koca kimdir? Yeni sistemin..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MİT ve Özel Kuvvetler sahada! Karayılan ve Bayık..
    MİT ve Özel Kuvvetler sahada! Karayılan ve Bayık..
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...